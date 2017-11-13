انسحب الفنان جورج وسوف من حفله الذي أقيم مساء السبت الماضي على مسرح الأرينا بالعاصمة الأردنية (عمّان) بعدما سيطر سوء التنظيم على الحفل بشكل كبير.

ولم يستطع المكلفون بتأمين الحفل السيطرة على الموقف بعد أن ألقى الحضور الزجاجات على المسرح ونشبت مشادات بينهم وبين المنظمين وتدخلت الشرطة لحل الأزمة.

وقال جورج وسوف تعليقا على مشاجرات الجمهور، بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته «بوابة فيتو» الإلكترونية: «دي قلة أدب ولن أكمل الحفل».

وفي سياق آخر، نفى الوسوف خبر وفاته عبر أحد حساباته الرسمية على مواقع التواصل، معربا عن استنكاره لهذه الشائعات.

وأكد أن شائعات وفاته دائما ما تلاحقه قبل الحفلات التي يحييها، موجها رسالة لمروجي تلك الشائعات قائلا: «ارحموني شوية».

يذكر أن جورج وسوف انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية «يا عمر» على طريقة الديو مع الفنان وليد توفيق، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.