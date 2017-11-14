كشف النجم الشاب فهد البناي بعضا من كواليس مسلسل «روز باريس»، حيث قام الفترة القليلة الماضية بنشر صورة تجمعه بكل من الفنان القدير محمد المنصور والنجمة هيا عبدالسلام، عبر صفحته الشخصية على «إنستغرام»، وعلق عليها: «من كواليس مسلسل روز باريس.. مع الفنان القدير العم الغالي محمد المنصور.. وخيتي الغالية النجمة هيا عبدالسلام وتصوير المبدع بوسعيد».

ومسلسل «روز باريس» من تأليف سحاب، ويشارك البناي في بطولة العمل بجانب كوكبة من نجوم الدراما الخليجية أبرزهم: محمد المنصور، هيا عبدالسلام، فخرية خميس، انتصار الشراح، أحمد السلمان، طيف، مي عبدالله، محمد العلوي، فاطمة الحوسني، وغيرهم.

وفي تصريحات سابقة لـ «الأنباء» قال البناي انه يجسد شخصية شاب اسمه «صلاح» يمر بمواقف حياتية كثيرة، وصراعات تمثل الحالة الواقعية للعديد من الشباب في عمر الثلاثين.

الجدير بالذكر أن فهد البناي خاض السباق الرمضاني الماضي بالمسلسل الكوميدي «سيل وهيل» من تأليف البيرق وإخراج خالد الفضلي، وشاركه البطولة كوكبة من الفنانين، ومنهم: حسن البلام وطارق الحربي وانتصار الشراح واحمد العونان وغدير السبتي وعبدالعزيز النصار وغيرهم. ويشار إلى انه يستعد هذه الفترة لتصوير مسلسل «حبيبي حياتي» مع «جروب» النجم حسن البلام، كما سيشارك في بطولة مسرحية «مبروك ما ياكم» التي سيعاد عرضها فبراير المقبل.