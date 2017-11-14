فيما شارك العديد من النجوم في مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، فإنه شهد أيضا غياب نجوم آخرين لأول مرة منهم أنغام وآمال ماهر، وعلى الرغم من أن أنغام اعتادت المشاركة كل عام فإن شروطها كانت السبب في إلغاء حفلها ولاسيما مغالاتها في الأجر الذي طلبته، ما أثار حالة من الغضب انتابت جمهورها الذي ينتظرها كل عام.

وفي هذا الصدد قالت جيهان مرسي، مديرة مهرجان الموسيقى العربية، بأن أنغام لم تضع أي شروط، خصوصا فيما يخص أجرها، بل على العكس حاولت قدر المستطاع أن تشارك في المهرجان إلا ان التزاماتها بحفلات خارج مصر حالت دون مشاركتها هذا العام، فيما اعتبرت أن المهرجان هذا العام خرج بشكل مميز ومشرف لمصر.

وأحيت أنغام أخيرا حفلا غنائيا في مدينة دبي، وتحديدا في المركز التجاري العالمي، وكانت إطلالتها موفقة حيث استعانت بخبير التجميل علاء التونسي في مكياجها، وتألقت بفستان من دار أزياء JOVANI LA، إلا أن هذا الحفل عرضها لانتقادات عديدة أثارت الجدل حولها حيث اتهمها البعض بأنها فضلت إحياء حفل في دبي على بلدها حيث حصلت على اجر أعلى.

من جهة أخرى، فإن أنغام ستتبع خلال الفترة المقبلة، وفق موقع «نواعم»، سياسة إطلاق أغنيات على طريقة «السينغل» قبل إصدار ألبوم، كما اعتادت خلال الفترة الماضية، لأن العمل على الألبوم يتطلب وقتا طويلا وهي لا تريد أن تتغيب عن جمهورها.