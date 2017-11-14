دلال العياف

غالبية أعمال الفنان حمود ناصر يطغى عليها اللون الكلاسيكي، وقد اعتدنا على إبداعه وغرابة اللحن والكلمة والمضمون في أغانيه، وذلك ما تميز به عن أبناء جيله.

حمود تعاون مع الكثير من الشعراء والملحنين، إلا أن له بصمته الخاصة في الساحة الغنائية، فهو يجمع ما بين الغربي والشرقي والخليجي ويضعها ضمن إطار مميز له قيمته، ما جعل أرشيفه الغنائي يطبع بالاذهان والذاكرة بعيدا عن الفرقعات الفنية والتي تذهب مع مرور الزمان.

الفنان حمود ناصر اصدر أغنية جديدة من نوع مختلف، وتعاون خلالها مع «جروب» فني أضفى عليها لونا خاصا جمع بين الماضي والحاضر وتحمل الاغنية عنوان «أبيها».

وفي تصريح لـ «الأنباء» قال حمود ناصر: «ابيها» هي حالة وليست مجرد أغنية واقدمها مع شباب جميل ولديه فن رائع، وهم اخواني «دافي ودلف وكوكو»، وقد قمنا بتأليف الأغنية وتلحينها، وتم طرحها قبل إصدار البومي في رأس السنة المقبلة بفترة بسيطة.

وتابع: اجتمعنا من خلال شركة النظائر لتقديم عمل جديد يكون متميزا، وبحثنا عن فكرة مبتكرة حتى وصلنا إلى أغنية «ابيها» والتي تشهد تعاونا كبيرا بين المشاركين فيها، فلكل منا خط معين، مكملا: كنا نعرف ماذا نريد، وحاولنا إيجاد عمل يجمع ميولنا ليكون مشرفا أمام الجمهور ويحبه، وبالفعل اجتمعنا أنا ودافي والذي تربطني به معرفة سابقة، وتشاورنا وسمعني «تمبو» معين أعطاه لي، وركبت عليه جملتين موسيقيتين وهم ركبوا الباقي لان «بحرهم غير بحري»، وبعدها أضفنا افيه «ابيها» الذي كان في مسلسل «درب الزلق»، وسمعت الاغنية بجودة موسيقية عالية وكأني أول مرة اسمعها، والحمد لله أصدرناها، وان شاء الله تحوز إعجاب الجمهور، لافتا إلى أن ألبومه الجديد سيصدر في اقل من شهر مع عبدالله لويس.