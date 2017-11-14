دمشق – هدى العبود

أكدت الفنانة السورية رنا شميس، انها تتواجد حاليا في ابوظبي بصحبة فريق عمل «جيران» وعلى رأسهم المخرج عامر فهد لتصوير العمل، وقالت: نسلط الضوء في «جيران» على واقع أسر عربية تركت اوطانها من اجل العمل وذلك من خلال احداث المسلسل.

وعن دورها قالت رنا، في اتصال هاتفي مع «الانباء»: أجسد شخصية فتاة تدعى «تماضر» موجودة في سكن للصبايا، تحاول أن تظهر بمظهر ارستقراطي، لكن ما تقوم به من أفعال يدل على عكس ذلك، وتتعمد أن تتحدث اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية والسورية، والعمل ببساطة «لايت كوميدي» من السهل الممتنع، وآمل أن اترك انطباعا عند الجمهور الذي سيشاهد العمل على عدة فضائيات عربية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2018، والمسلسل مؤلف من 6 أجزاء ونحن الآن في الجزء الخامس.

واضافت: الجزء الأول من المسلسل عرض على شاشة أبوظبي، ويضم عددا كبيرا من النجوم العرب من أبرزهم نيكولا مزهر من لبنان، والقديرة سمية الجزائري من سورية والنجمة جيني اسبر وخالد القيش ومن مصر عمر عبدالعزيز ونتاشا شوفاني والممثل أحمد سعيد من البحرين.

وفي ردها على سؤال «الانباء» بأنها تستعد لبطولة فيلم سينمائي روائي طويل لمخرج وكاتب أجنبي، أجابت: فعلا هناك نص لفيلم سينمائي، انتظره وآمل أن ينتهي الكاتب من كتابته ليستعد لإخراجه، والعمل في السينما يكون دقيقا بدءا من مرحلة الكتابة والقراءة، كما أن هناك نقاشات واقتراحات للنص، تكون قبل بدء التصوير، وأتمنى أن يكون التصوير قريبا لأنني متحمسة جدا، كما أنني اعتذرت عن عدة أعمال تلفزيونية نظرا لعدم توافر الشرط الفني، لأنها بنظري كانت غير مكتملة.