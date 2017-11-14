اعتذرت الفنانة نجلاء بدر عن الاشتراك في بطولة مسلسل «خيانة عظمى» بعدما أبدت موافقتها المبدئية على الانضمام لفريق العمل في وقت سابق.

وجاء اعتذارها بسبب انشغالها بالتحضير لمشروع درامي سيعرض في رمضان 2018، حيث ستتداخل مواعيد تصوير العملين بشكل يصعب عليها التوفيق بينهما، خاصة أن تصوير «خيانة عظمى» سيستمر حتى نهاية فبراير من العام المقبل.

والجدير ذكره أنها وضعت فريق العمل في أزمة بسبب استعدادهم لتصوير أول المشاهد في الأسبوع المقبل، حيث بدأ فريق العمل في البحث عن بديلة لترشيحها للعمل، علما بأنها كان يفترض أن تقوم بأحد الأدوار الرئيسية في المسلسل الذي يكتبه أمين جمال وعبدالله حسن ومحمد محرز، ويخرجه أحمد حسن.