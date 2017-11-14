رد الفنان راغب علامة على المخرج سيمون أسمر، الذي أطل بعد غياب لفترة طويلة عن الإعلام منذ خروجه من السجن، في أولى حلقات برنامج «المكتب الثاني» الذي يقدمه الزميلان رودولف هلال ورجا ناصر الدين.

وقال علامة في تغريدتين نشرهما عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لم أتعود أن أرد على الإساءات، لكن سأرد على المغالطات التي وردت على لسان المخرج سيمون أسمر في برنامج لبناني مع رودولف ورجا، خصوصا أنه أراد أن يظهر بمظهر المضحي تجاهي حتى أكثر من والدتي رحمها الله حسب ما صرح! سيمون الذي حاربني لمدة 15 سنة».

وتابع في تغريدة ثانية: «الحقيقة الوحيدة التي قالها سيمون أنه جمعني بمدير أحد مطاعم باريس لأغني هناك، وكل ما قاله غير ذلك كلام غير دقيق لا جملة ولا تفصيلا! أستاذ سيمون يتقاضى نسبة على أي عقد، والدتي رحمها الله باعت أساورها لكي تشتري لي تذكرة السفر والتي من المفترض أن تكون على حسابهم! اقتضى التوضيح».

وكان سيمون أسمر قد تحدث في برنامج «المكتب الثاني» عن عدد من الفنانين، وقال إن معظمهم بلا وفاء وناكرون للجميل، كما أكد أنه لم يكن ديكتاتورا بل كان محقا وكان يريد أن يظهر الفنانين بأجمل صورة.

وعن راغب علامة قال إنه يعتب عليه، كما أشار إلى أنه ليس وفيا وأنه كان يستخدم سيارته ليذهب للحفل في فاريا لأن سيارته غير لائقة، وأنه هو من أرسله وأخاه إلى فرنسا ومن أمن له ولأخيه العمل مع كل الخدمات مجانا، ولكن قال في إحدى المقابلات إن أمه رحمها الله قد باعت قطعة أرض ليسافر إلى فرنسا.