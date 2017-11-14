لم تتردد الفنانة الأردنية صبا مبارك، في قبول المشاركة ببطولة فيلم «مسافر حلب إسطنبول»، الذي يناقش أوضاع اللاجئين، عندما عرضته عليها المخرجة أنداش أوغلو، وبالفعل صورت العمل في تركيا لتشارك به قريبا في مهرجانات دولية عدة، قبل عرضه جماهيريا.

وأكدت صبا انها لم تتمالك نفسها من البكاء وهي تقرأ السيناريو، لرصده بشكل إنساني مؤثر المأساة الرهيبة التي يعيشها اللاجئون، وقالت: «بعد أن قرأت السيناريو، تحدثت مع المخرجة وفوجئت بها تخبرني بأن الفيلم عن قصص واقعية، بل إن أبطال تلك القصص الحقيقيين سيشاركونني البطولة، وهو ما حمسني أكثر للفيلم، حتى إن الطفلة الصغيرة التي تقوم بدور البطولة الأساسية هي أيضا من اللاجئين، وتقف للمرة الأولى أمام الكاميرا».

ولم تكتف مبارك فقط بالبطولة، وإنما قررت المشاركة في الإنتاج أيضا، واوضحت: «أملك شركة إنتاج بالأردن، وقدمت من خلالها أعمالا سابقة، أي ان التجربة ليست جديدة بالنسبة إلي، وقناعتي بقضية اللاجئين وراء إصراري على المشاركة في إنتاج الفيلم».

وعن التحضيرات التي قامت بها وهي تجسد شخصية إحدى اللاجئات على الحدود السورية - التركية، التي تتطلع للسفر إلى بلد آخر للعيش فيه، قالت صبا، بحسب مجلة «لها»: «التقيت بالشخصية الحقيقية التي ألعب دورها، واقتربت أكثر من قصتها ومعاناتها، وهذا ساعدني كثيرا في تقمص الدور، إضافة إلى أنني التقيت كثرا من اللاجئين في تركيا، بل وأقمت في مخيمات اللاجئين لأيام.