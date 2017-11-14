يختتم فيلم «فوتوكوبي»، فعاليات أسبوع السينما العربية بمدينة «نيويورك» الأميركية والذي تنظمه منصة MoviePigs، بالتعاون مع مركز السينما العربية.

ويعرض الفيلم في السادسة مساء 23 الجاري بتوقيت نيويورك، ويعقب العرض ندوة مناقشة بحضور بطلة الفيلم، الفنانة شيرين رضا، ومن المنتظر أن يطرح تجاريا في دور العرض ديسمبر المقبل.

وقد أثار «فوتوكوبي» ردود أفعال إيجابية وإعجابا من جانب الفنانين والنقاد، خلال عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، ويحكي قصة محمود فوتوكوبي، وهو رجل في أواخر الخمسينيات من عمره يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، ويرى محمود أن مهنته كـ«جميع» في صحيفة تتلاشى تدريجيا، وبالتالي يجد نفسه مجبرا على التكيف ومواكبة الحياة وإلا انقرض.

وتلقى أبطال الفيلم إشادات كبيرة بالتمثيل، سواء الأدوار الرئيسية لمحمود حميدة وشيرين رضا التي فاجأت الجمهور بدور امرأة عجوز، أو الأدوار الثانوية لعلي الطيب والطفل أحمد داش، كما شهدت عروضه في مهرجان الجونة حضورا كامل العدد في المسرح.

يذكر أن «فوتوكوبي» حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وهو إنتاج شركة «ريد ستار»، بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وعلي الطيب وأحمد داش، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري.