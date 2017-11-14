أطمح لـ 5 دور أوبرا جديدة في 2018

دعمي الوحيد من كبار الفنانين.. ولماذا سوء الظن فيمن يطلب الدعم؟

كل الفنانين رائعون.. وأشيد بالرقابة وأتمنى أن تعطي حرية أكبر

أنا ضد اختيار الممثلين على حسب الجنسية ولكن اللهجة الكويتية مشروطة الفنان محمد الحملي هو ممثل ومخرج ومؤلف ومغن كويتي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، دخل المجال الفني من خلال المسرح الشبابي، حيث شارك بالتمثيل والتأليف واﻹخراج في العديد من المسرحيات، كما نال العديد من الجوائز بعد مشاركاته الأخيرة في مهرجانات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الحملي حل ضيفا على ديوانية «الأنباء»، حيث كشف عن جديده واختياراته المسرحية وطموحاته المستقبلية، فإلى التفاصيل:

ما جديدك؟

٭ حاليا نقوم بتجهيز مسرحية «علاء الدين الكوميدي» وهي من إعدادي وإخراجي وتحاكي قصة علاء الدين لكن بشكل كوميدي وبفكرة جديدة مع تغيير بعض الأحداث الرئيسية، وهنا أحاكي علاء الدين كما يراه الحملي وليس كما يعرفه الجمهور، حيث ستشهد المسرحية الكثير من الاضطرابات القانونية، وهي بالنسبة لي خطوة جديدة، وستعرض خلال أيام على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، وساعرض مسرحية «فرحة ما تمت» في أميركا بدعوة من طلبة الكويت المغتربين هناك.

كيف تختار طاقم عملك؟

٭ اختيار الفنانين يتم بدراسة تامة، وهناك من أرغب في العمل معهم دائما مثل عبدالله الخضر وناصر البلوشي وجمال الشطي ونورة العميري فهؤلاء أصدقائي من الخط الأول، وكذلك كل الفنانين الكبار أضع أسماءهم بشكل مبدئي، وبعد ذلك نعقد مقارنة بين النصوص والممثلين ونعطي الأدوار بحكم توافق الشخصيات، وللعلم 90% من الشخصيات الثانوية في «علاء الدين» مواهب جديدة بعد أن قمت بالإعلان عن الحاجة لشخص يمثل دور «علاء الدين» واكتشفنا العديد من المواهب، وأنا ضد مبدأ اختيار الممثلين على حسب الجنسية، ولكن أحيانا عندما نقوم بتقديم عروض في أميركا يفضل أن يكون الكل كويتيين لسهولة السفر واستخراج التأشيرة، أما غير ذلك فلم أميز بين الفنانين بناء على جنسية أو شكل إلا إذا تطلب العمل ذلك.

هل تشترط اللهجة الكويتية بين الممثلين؟

٭ بالطبع نشترط اللهجة الكويتية، فبعض المرات قد يضحك الجمهور على لهجة الممثل، وأنا لا أرضى بذلك.

لكنك واجهت الانتقادات عندما سخرت من شخصية حارس أمن مصري؟

٭ أولا أنا جدتي مصرية، وبذلك المصريون أهلي فكيف أسخر منهم؟ ولكن ما حدث كان تمثيلا لشخصية حارس أمن، والممثل معي رمى كلمات باللهجة المصرية ففهمها البعض بأنها سخرية، ولكننا لم نقصد ذلك أبدا.

حدثنا عن مسرحيات «لايف شو»؟

٭ كانت موجودة من سنة 2000، وأشرف عبدالباقي قدم «مسرح مصر» مسرحية كل شهرين، ثم قدمت أعمالا مسرحية مصورة، لكن لم أجد الرعاية أو الدعم وقررت أن أنتجها على حسابي الخاص للجمهور ونجح الأمر، وإن لم تر النور أو لم يتم رعايتها من قبل قناة تلفزيونية فسنعرضها على «يوتيوب» لأننا قمنا بكثير من المجهود على الديكورات والنصوص والأزياء.

وما العائق أمام الدعم والتمويل؟

٭ السؤال هل هناك مؤسسات تدعم تلك الأعمال التي نقدمها وتساهم في تنشيط السياحة؟ لماذا سوء الظن دائما في الشخص الذي يطلب المساعدة؟

للأسف هذه مشكلة تواجه الشباب فنحن بحاجة للدعم والتشجيع، والدعم الوحيد الذي رأيته هو دعم الفنانين الكبار لنا ومنهم داود حسين وأحلام حسن وسماح والكثيرون، وهذا دعم أحببته جدا.

لماذا لا تقوم بتقديم فكرة جديدة للمسرح؟

٭ مستحيل أن نقدم فكرة جديدة بنسبة 100%، فكل الأفكار حاليا هي إعادة تدوير لأفكار سابقة، وبنسبة 30% تكون المسرحية مأخوذة من عمل سابق، أحيانا أجد فكرة جديدة ومميزة وقريبة من العالمية، لكن لا أقوم بطرحها لقول البعض انني تغيرت كثيرا، واليوم أقدم فكرة «علاء الدين» بوجهة نظري الشخصية، وهناك أفكار لا يمكن تقديمها على المسرح وتناسب السينما أكثر.

ما النصوص التي تفضلها؟

٭ النصوص الجيدة التي كتبت باحترافية.والكاتب المفضل لديك؟٭ محمد الحملي، فكتابتي تعجبني كثيرا، وأفضل شخص يكتب لي هو أنا، لأنني أعرف ما أقوم بفعله.

من الممثل المفضل لديك؟

٭ كل الممثلين رائعون، ولدى كل ممثل ما يميزه.

تفكر بالعمل في الدراما؟

٭ عملت بالدراما بصورة متقطعة، أعمل بها عاما وأبتعد عنها عاما، فسوق الدراما له أشخاصه، وبعد عملي كمخرج عرفت أن من الطبيعي أن يتم اختيار بعض الممثلين بحسب رؤية المخرج أو المنتج.

هل لديك شيء للأطفال؟

٭ «علاء الدين» تناسب العائلة والأطفال وسيكون هناك عملان للعيد، واحد للأطفال والآخر للكبار.

تقوم بعرض مسرحياتك خارج الكويت؟

٭ نعم، وقد عرضنا في السعودية وقطر، لكن لم أفكر بإنتاج عمل خارج الكويت.عبدالله الخضر دائما يشارك معك..٭ (مقاطعا).. لأنني أشعر بوجود شيء ناقص عندما لا أعمل مع عبدالله خضر، وإن كنت لا أقابله كثيرا بالمسرح، عبدالله كممثل يمتعني كمخرج، فهو يفهمني وهو يدي الثانية.

تفضل الإخراج أم التمثيل؟

٭ أرى نفسى كمخرج أقوى من ممثل، وأحب الاستفادة مما حولي، وخلال تواجدي في لندن شاركني أبنائي، وأنا أشكرهم بكتابة «ماما نانا»، فالطفل يتعامل مع الأمور بخيال كبير.

هل تواجه مشاكل بالرقابة؟

٭ موضوع الرقابة سيحل قريبا، وبالنسبة لي ليس لدي مشكلة مع أي شخص أو مراقب معين، أرغب في أن تعطي الرقابة حرية أكبر، وأشيد اليوم بالنظام فيها، لأنهم وجدوا حلولا جديدة رغم الروتين القاتل، فهم يتواصلون بشكل أفضل.

كيف ترى سنة 2018؟ والى ماذا تطمح خلالها؟

٭ أتمنى أن يتم بناء 5 دور أوبرا جديدة، وأتمناها سنة خير بدون أي مشاكل أو أحقاد أو حسد أو حروب داخلية أو خارجية، فنحن كممثلين نتأثر كثيرا بالاقتصاد والسياسة، ومع غلاء الأسعار تتوقف الناس عن الذهاب للمسرح.

وماذا عن تناول الأعمال المسرحية للأمور السياسية؟

٭ صاحب السمو الأمير يحاول جاهدا أن يصلح بين دول الخليج خارجيا، فليس من الصواب أن نفتعل المشاكل بالداخل، نحن معه وسمعا وطاعة له، ونعمل من اجل الوطن وصالحه.

كلمة أخيرة؟

٭ شكرا لجريدة «الأنباء»، وأتمنى أن نعيش بسلام وبأمان دائما، وأشكر والدي ووالدتي لدعمهما الدائم لي، وأشكر زوجتي لصبرها وتفهمها للظروف، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنها دائما.



الحملي: تحية تقدير للأمين اليوحة

من مبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أكد الحملي انه كممثل ينتمي لوزارة الإعلام، ودائما ما يحاولون تقديم يد العون في أي عمل فني، وقال: يحسب للمجلس الوطني عمل مهرجان الكوميديا والمهرجان المحلي، فنشاطهم كبير جدا في الفترة الأخيرة رغم الانتقادات، وأوجه شكري وتقديري للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، والذي إذا تخيلنا مسؤوليته لوجدناها الأكبر، فالثقافة والآداب اذا غضضنا عنهما الطرف لاكتشفنا أن هناك قطاع الفنون من فن تشكيلي ونحت ورسم وخزف ثم مسارح وقاعات وموسيقى وتراث وغيرها من الأمور التي لا تنتهي.



وتابع: كلمة حق تقال، اليوحة إنسان متواضع وبابه مفتوح لكل الناس، وأذكر عندما تعطلت لي معاملة ذهبت إليه لأشتكي وأنتقد، فقام بنفسه ومشى معي، وأطفأ غضبي وتابع حتى تمت المعاملة، فتحية تقدير لهذا الرجل المخلص ولعمله الدؤوب.