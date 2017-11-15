قال المدير التنفيذي لقناة «ATV» الإعلامي الزميل احمد الفضلي إن العناية الإلهية ثم يقظة العاملين في المحطة منعتا إلى حد كبير وقوع كارثة حقيقية، بعد اندلاع حريق في إحدى زوايا ديكور استديو برنامج «ع السيف» الذي كان يعرض على الهواء مباشرة.

وسجلت كاميرا البث المباشر سماع صوت احتراق كشاف إضاءة وتنبه مدير الاستديو إلى وجود دخان في أحد الأسقف العلوية والذي سرعان ما تحول إلى ألسنة من النيران واللهب، ما دفع مقدمي البرنامج المذيعين د.طالب الشريف والمذيعة أسرار السعيد لطلب فاصل ومغادرة الاستديو، حيث تدخل العاملون في القناة لإخماد النار عن طريق استخدام سبع مطفآت حريق قبل وصول رجال الإدارة العامة للإطفاء الذين وصلوا إلى موقع الحادث بأقل من دقيقتين.

وأضاف الفضلي أنه لا توجد أي أضرار بشرية إنما خسائر مادية بسبب قضاء النيران على الجزء العلوي من الديكور واحتراق المواد المستخدمة المكونة من القماش وبعض القطع الخشبية، مشيرا إلى يقظة العاملين داخل الاستديو وتوافر الوسائل المطلوبة التي استخدمت في إخماد الحريق.

وتقدم الفضلي بالشكر لوكيل وزارة الإعلام طارق المزرم الذي كان أول من قام بالاطمئنان عليهم وتمنى السلامة للعاملين في القناة، وقال الفضلي: ذلك ليس غريبا على «ابوفواز» الذي يشهد له القاصي والداني بإحداث نقلة نوعية في الإعلام الكويتي، والشكر موصول إلى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وحرصه على متابعة الأحداث والاطمئنان شخصيا على سلامة العاملين في القناة. وأوضح الفضلي أن إدارة القناة ارتأت تأجيل عرض حلقة الأمس من برنامج «ع السيف» بسبب بعض الاتلافات التي لحقت بالاستديو نتيجة استخدام البودرة في إخماد الحريق.

يذكر أن ضيف الحلقة كان مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح الذي رفض مغادرة القناة إلا بعد أن اطمأن على سلامة الجميع.