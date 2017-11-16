القاهرة - هناء السيد

تشدو المطربة فطومة بعدد من الأغاني الكويتية التراثية الأصيلة، وذلك غدا «الجمعة» على مسرح دار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو أيوب خضر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» من مدير إدارة الموسيقى في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سابقا ومدير الفرقة الموسيقية سعود المسعود، مشيرا إلى أن الاحتفال يأتي في ختام أنشطة الأسبوع الكويتي الثقافي العاشر بمصر. واشتهرت الفنانة فطومة بغناء التراث القديم كالسامري واليلوة والخبيتي، والنقازي، وقدمت العديد من الأغاني الوطنية وشاركت في عدة مهرجانات في دول الخليج كمهرجان هلا فبراير ومهرجان دبي للتسوق ومهرجان صلالة، إضافة للجلسات التلفزيونية، وتعتبر أول مطربة كويتية وخليجية تغني بالأوبرا المصرية عام 1997.