مفرح الشمري

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في ظل سعي وزارة الإعلام إلى أن تكون كوادرها مدربة على اكمل وجه، أقامت صباح أمس احتفالية بمناسبة اختتام دورتين تدريبيتين في مهارات المونتاج التلفزيوني وضبط الصورة، والتي أقيمتا خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قاعة الدورات التدريبية في وزارة الاعلام.

حضر الحفل وكيل الوزارة طارق المزرم، ووكيل التلفزيون مجيد الجزاف ووكيل الشؤون الهندسية مشعل المقلد، ومدير الإذاعات المحلية سعد الفندي، ومدير المنوعات في الاذاعة د.عبدالرحمن الظفيري، إلى جانب مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني، وتصدى لتقديم فقرات الحفل المذيع د.حسن الهاملي.

انطلقت الاحتفالية بكلمة لمدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ماجد الغامدي بين فيها أن الأهم هو الاستثمار البشري الذي يساهم في تحقيق الانجازات، لافتا إلى ان عملية التدريب تمت بسلاسة وتفاعل وزيارات ميدانية، والتي تم خلالها تطبيق المعايير، ثم عرض تقرير عن الدورتين التدريبيتين.

وشدد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم في كلمته على حرص واهتمام الوزارة على تشجيع وصقل العناصر الكويتية في مختلف التخصصات الإعلامية، والعمل على تطوير البناء البشري وتوفير كل السبل الداعمة لمواصلة المشاركة في مسيرة الإعلام الكويتي، ملمحا إلى إقامة الكثير من الدورات التدريبية مؤخرا في المونتاج والتصوير والإضاءة والديكور وغيرها.

وأضاف المزرم أن مثل تلك النوعية من الدورات التدريبية تساهم في صقل الطاقات، وبين ان المشاريع الضخمة التي تقوم بها وزارة الاعلام رافقتها خطوات في التنمية البشرية وتطوير الأجهزة الهندسية وصقل المهارات من خلال تلك الدورات، مؤكدا أن وزارة الاعلام ستنهض من خلال الاعتماد على أبنائها، مثمنا التعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

من جهته، قال مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني: الشباب هم الواجهة والاستثمار الحقيقي والذين يستطيعون النهوض في المجال الاعلامي وتحقيق الطموحات، مؤكدا أن هناك دورات قادمة سيتم التعاون خلالها مع وزارة الاعلام، مبينا أن الكويت هي رائدة الاعلام الخليجي، مشيرا إلى أن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يدعم إقامة المزيد من الدورات التدريبية والعمل على تفعيل أطر التعاون مع الدول الخليجية.

وفي الختام، قام الوكيل المزرم والقحطاني بتكريم مدير الإذاعات المحلية سعد الفندي وعدد من المحاضرين، كما تم تكريم 25 متدربا ومتدربة من الدورات التدريبية، حيث تمنوا لهم النجاح والتميز في عملهم.