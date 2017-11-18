بشار جاسم

ينظم قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام تحت مظلة الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بدر بن ناجي، دورة تأسيسية لمذيعي الأخبار الإذاعية والتلفزيونية، إشراف محمد الخشمان وجميلة جمال، تنسيق ومتابعة عبدالله الكندري وسليمان الجناعي.

انطلقت الدورة من 10 سبتمبر الماضي وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، وتقدم من الأحد إلى الأربعاء، وتضم نخبة إعلامية من المحاضرين، الذين يبذلون قصارى جهدهم في نقل خبراتهم العريقة للمتدربين.

فعنوان دورة محمد عبدالرزاق ايتوغلو هي العملية الإعلامية والنحو الإعلامي، أما سعيد المنعة فكانت دورته في فن تحرير وإعداد البرامج الحوارية، بينما أعطى ماجد الشطي فن الإلقاء واللغة العربية، وفن إدارة الحوار كان للدكتور صالح المطيري، وعلم المستشار عامر العجمي المتدربين كيف يصبحوا مذيعين ناجحين، وسلوى حسين ستعلمهم فن الإلقاء، وبسام الجزاف مهارات الاتصال للمذيع الناجح، وسيكون ختام الدورة مع الموسيقار ياسر عبدالسلام في التذوق الموسيقي.

وبلغ عدد المتدربين في الدورة 56 متدربا ومذيعا ومنهم: نادر كرم، افتخار الهاشمي، أنوار مراد، محمد المؤمن، فاطمه الخباز، باسمة الشمار، أميرة الحسن، يوسف صفر، عبدالله الكندري، سعود الحسيني، يوسف جمال وآخرون.

وعن الدورة يقول منسقها المذيع عبدالله الكندري: الدورة منظمة من قبل قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وقد فاجأنا عدد المتقدمين من أصحاب ذوي الخبرة والمتدربين، فجميعهم متعاونون ومتعطشون لاكتساب مهارات جديدة من هامات الإعلام في الكويت.

ويضيف: انا شخصيا كمذيع نشرة أخبار اقتصادية في تلفزيون الكويت استفدت بتطوير طريقتي في الإلقاء ومعرفة استخدام مساحات صوتي، فالشكر الجزيل الموصول للوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بن ناجي وجميلة جمال، وللمحاضرين الذين لم يبخلوا علينا بنقل خبراتهم العريقة لي ولزملائي.