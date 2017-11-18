أحمد الفضلي

ما بين الاسكندرية والكويت يتنقل الفنان حسن البلام حاليا وذلك لإنهاء التزاماته الفنية وفي الوقت ذاته يقضي فترة الدراسة حيث انتسب مؤخرا لإحدى الجامعات المصرية في محافظة الاسكندرية.

ومن المنتظر أن يقضي البلام الأسبوع الحالي في الكويت وذلك لتصوير عدد من مشاهده الخاصة بجديده الفني والمتمثل في مسلسل «حبيبي حياتي» الذي يصور حاليا في عدد من مناطق البلاد ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية وأغلبهم من الاسماء التي تشارك بشكل مستمر في أعمال ومسرح البلام كل عام من أبرزهم الفنانة القديرة انتصار الشراح والنجمة البحرينية زهرة عرفات وأحمد العونان وعبدالعزيز النصار ومبارك المانع وفهد البناي وياسة وهدى صلاح وشوق وشيخة البدر وغيرهم من الممثلين.

ويلعب البلام خلال هذا العمل أحد ادوار البطولة، وتدور أحداث المسلسل حول صراع أسري اجتماعي مستمر لا يخلو من الإفيهات الكوميدية التي اشتهر بها الفنانون المشاركون في العمل ممن سبقت لهم المشاركة في أغلب الأعمال المسرحية التي قدمها قروب البلام في السنوات الماضية. والعمل من تأليف فوزية الدريع وإخراج خالد الفضلي.

ومن المنتظر أن ينتهي البلام من تصوير كل مشاهده في العمل خلال الأسابيع المقبلة حيث تمتد فترة تصوير كل مشاهد المسلسل إلى شهرين حيث سيعرض المسلسل في الفترة الموسمية التي تسبق شهر رمضان المقبل وفور الانتهاء من تصوير مشاهده سيغادر البلام إلى الإسكندرية لاستكمال الدراسة بعدها يعود الى البلاد للتجهيز لعمل رمضاني.