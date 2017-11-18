أحمد الفضلي

انتهت النجمة العمانية فخرية خميس من تصوير أحدث أعمالها الفنية والمتمثلة في المسلسل الكوميدي «بطران» الذي يصور في الكويت بمشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية.

من جانبها، ذكرت النجمة العمانية أنها سعيدة بهذه التجربة التي تجمعها للمرة الأولى مع المنتج والفنان المحامي عادل اليحيى كما تجمعها للمرة الثالثة مع المخرج محمد الفرج الذي عملت معه في مسلسلات سابقة كمخرج منفذ ومخرج مساعد وهذه المرة الأولى التي تعمل معه كمخرج، موضحة ان التجربة كانت رائعة بوجود طاقم عمل متعاون ومنسجم بشكل كبير الأمر الذي سهل كثيرا من تصوير المشاهد وسيسهم في ظهور العمل بشكل رائع خصوصا ان النص كتب بحرفية عالية من قبل المؤلف براك الحريبي.

وفيما يتعلق بأحداث العمل ونوعيته قالت فخرية خلال حديثها لـ«الأنباء» «المسلسل يعتبر من الاعمال اللي ما فيها ابطال والبطولة جماعية، وسيعرض على تلفزيون الكويت لكونه أنتج حسب علمي للتلفزيون بس لا أعلم ما إذا كان سيعرض في رمضان المقبل أم قبل رمضان، وأتمنى ان اضع بصمة في هذا العمل خصوصا ان اغلب جمهوري يتنظر مني بصمة في الأعمال ذات الطابع الكوميدي وهذا المسلسل يحتوي على كوميديا اجتماعية انسانية ويحتوي أيضا على مثل ما يقال الكوميديا السوداء». واضافت ان العمل يشهد مشاركة نجوم كوميديين من الطراز الأول في الكويت وأنا سعيدة بالعمل معهم منهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل وأحمد العونان وطيف وشهاب حاجية ومن الشباب خالد المظفر وعبدالعزيز النصار وآلاء الهندي وشكلت ديو رائعا في هذا المسلسل مع الفنانة المصرية ايمان السيد.

وعن بقية أعمالها القادمة ذكرت النجمة العمانية أنها كانت من المفترض ان تشارك في عمل آخر لحساب شركة النظائر من تأليف الكاتبة سحاب ومن اخراج حمد البدري لكنها اعتذرت عن المشاركة قبل تصوير العمل نظرا لضيق الوقت لكونها كانت تستعد لمناسبة سعيدة خاصة بها ستقام في مسقط أجبرتها على الاعتذار عن المشاركة، موضحة ان اعتذارها جاء مبررا بخوفها من ارباك فريق العمل اثناء التصوير لتغادر بعدها الى بلدها والاستعداد لمناسبتها الخاصة.