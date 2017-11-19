أحمد الفضلي

وسط أجواء احتفالية كبيرة وحضور اغلب نجوم المسلسل احتفلت أسرة «نوايا2» بعيد ميلاد النجمة فاطمة الصفي احد أبطال العمل الذي يصور حاليا بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية بقيادة سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبدالله.

وتلقت الصفي تهاني زملائها وزميلاتها الذين قاموا بالغناء والمباركة والتمني لها بسنة جديدة تعيشها بسعادة ونجاح، حيث كانت الاحتفالية في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل والتقطت الصفي عددا كبيرا من الصور مع نجوم العمل لتوثيق هذه المناسبة.

ولم تتردد فاطمة في الإجابة عن سؤال: كم وصلت من العمر؟ وقالت إنها أكملت عامها الـ 36 وإنها لا تتردد في ذكر عمرها لكون العمر بالنسبة لها ما هو إلا مجرد رقم، وهو الأمر الذي اكد عليه اغلب المتواجدين في الاحتفالية وكذلك قاموا بتصويره وتوثيقه في حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مسلسل «نوايا2» من تأليف نوف المضف، ومن إخراج عيسى ذياب، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنانة القديرة سعاد عبدالله وفاطمة الصفي كم كبير من النجوم منهم النجم سليمان الياسين وعبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وانتصار الشراح وأمل العوضي وفهد العبدالمحسن وريم ارحمه وعبدالله الطراروة وغرور ولولوة الملا وحسين المهدي وعدد آخر من الممثلين الشباب.