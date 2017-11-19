أميرة عزام

@amira3zzam

تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور الامين العام م.علي اليوحة وسفارة ايطاليا بالكويت، وضمن انشطة الاحتفال بالأسبوع الايطالي، قدم الفنان باولو فريزو وفرقته الموسيقية مساء امس الاول حفلا موسيقيا على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية بحضور عدد كبير من الجمهور.

وتضمن الحفل معزوفات موسيقية إيطالية شهيرة على الآلات الأربع الغيتار والتشلو والدرامز والبوق التي سحرت الجمهور، حيث قدموا 12 معزوفة موسيقية مختلفة التناغم في الإيقاع بين الحركية والرومانسية.

هذا وقد تضمن الأسبوع الايطالي حفلا موسيقيا لفرقة راديو ديرفيش وافتتاحا لمعرض صور الصقور، بالاضافة لمعرض اللوحات التشكيلية للفنان كارلو كوردوا، وحفل افتتاح معرض تاريخ الأزياء الإيطالية، وكذلك مؤتمر تشجيع الاستثمار والتجارة في إيطاليا، وحفل افتتاح معرض الاثاث الايطالي، ومعرض تاريخ الأزياء الإيطالية، وحفل افتتاح معرض السيارات الإيطالية، اضافة لبعض العروض الرياضية.

الجدير بالذكر ان اليوم الاحد ستختتم انشطة الأسبوع الايطالي بحفل موسيقي للفنانة اريزا بمركز اليرموك الثقافي في الساعة السابعة مساء، اضافة لمعرض تاريخ الأزياء الإيطالية في قاعة البرستيج بالافنيوز طوال اليوم.