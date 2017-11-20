دلال العياف

في ليلة تراثية انتقلنا خلالها ما بين البحر والبر وتحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عشنا مساء امس الأول في مجمع الافنيوز مع فرقة الرندي حياة البادية والغوص، فتارة شعرنا وكأننا نبحر في بوم أصيل يجول بالبحار، واجتمعنا في حب الكويت من خلال الغناوي العتيجة والأصيلة مثل فن الصوت والمراويس التي أطربتنا وشعرنا فيها بالعتاقة واسترجعنا الماضي الجميل الذي طبع بالأذهان والذاكرة، وتارة أخرى نعود الى الشكل الحضاري الذي طبع في أعيننا عندما شاهدنا فرقة الرندي بقيادة ربان سفينتها محمد الرندي وهم يقدمون اجمل ما عندهم، فاستمتع كل الجمهور الذي حضر الأمسية الرائعة.

وشدا الفنان ناصر بوعوض غناوي الزمن الجميل، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع الشيلات والرقصات الشعبية التي تظهر الطابع التراثي لدينا.

وصرح رئيس الفرقة محمد الرندي لـ «الأنباء»، قائلا: سعيد جدا باهتمام جريدتكم الموقرة، وحضوركم إلينا تشريف لنا وتشجيع وتحفيز على إظهار مثل تلك الفنون الأصيلة التي لا تتكرر، واننا بدورنا نخص بالذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي حفز على ذلك بدوره، شاكرين لهم إعطاءنا تلك الفرصة.