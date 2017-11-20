خلود ابوالمجد

«الأصدقاء» إحدى الفرق الموسيقية الناجحة في مصر التي حصدت الكثير من التألق في فترة الثمانينيات بعد أن كونها الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وضمت 3 شباب في ذلك الوقت تمكنوا من لفت الأنظار إليهم بما قدموه من أغنيات ناسبت عصرهم، واليوم تمثل نوستولجيا للكثير، يستعيد معها ذكريات أوقات ممتعة قضاها برفقة هذه الألحان والأغنيات.

وضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني وعلاء عبدالخالق وحنان، الذين افترقوا في منتصف الثمانينات وشق كل منهم طريقه في عالم الفن والغناء، وتوقفت الفرقة عن الظهور معا منذ وقت طويل.

وفي حلقة مميزة كما هي عادتها تستضيف الليلة الفنانة والمنتجة والإعلامية إسعاد يونس فريق «الأصدقاء» بعد غياب أكثر من 30 عاما عن تجمعهم معا، وكانت «الأنباء» حاضرة للتصوير، الذي امتازت كواليسه بكثير من الأجواء الأسرية والعائلية.

حضر فريق «الأصدقاء» في موعدهم المحدد وبرفقة حنان ابنها وابنتها وحفيدها، في سابقة لم تحدث من قبل، حيث يعد الظهور الأول لهم برفقتها، وشغلت هي ومنى عبدالغني غرفة استضافة واحدة لتستعدا فيها للحلقة التي ملأتها الكثير من الأحاديث الأسرية، فهي وحنان صديقتان مقربتان منذ فترة كبيرة، وعبرتا عن سعادتهما بتجمعهما بعد هذا الزمان، واستطردتا في تذكر المواقف التي جمعتهما برفقة معد الحلقة وكاتب السكريبت محمد عبدالعزيز.

وبينما كانت هذه الجلسة باستعادة الذكريات تدور بين منى وحنان، كان الفنان علاء عبدالخالق يجري بروفات برفقة الفرقة التي قادها المايسترو محمد عثمان، على الأغنيات التي سيقدمها في الحلقة، خاصة أنه كان يمر قبل تصوير الحلقة بأيام بوعكة صحية، وكان الجميل أن الفنانة إسعاد يونس رافقته في هذه البروفات وكانت تجري معه تمارين الصوت التي انضمت اليها الفنانة منى عبدالغني.

حلقة فيها الكثير من المفاجآت الفنية والذكريات التي سيستعيدها الجمهور مع الأغنيات المقدمة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تمكن خلال 4 مواسم كاملة من الحفاظ على جمهوره بالخلطة الأسرية التي تضم كل فريق العمل بداية من مقدمته إسعاد يونس التي أصبحت رمزا عربيا للمذيعات في قدرتهم على الاقتراب من الجمهور، فتشعر وكأنها فرد من أفراد عائلتك، مرورا برئيس تحرير البرنامج احمد فايق الذي يبحث دائما عن كل ما يجذب الجمهور، يدعمهما فريق من المعدين يعمل كخلية النحل لتبدأ كتابة النص من محمد عبدالعزيز، كما لو كانت الحلقة نصاً لسهرة تلفزيونية مما اعتدنا مشاهدته في الماضي، لتتضافر كل عوامل النجاح في النهاية برفقة المخرج محمد مـــراد الذي يعمل على كل تفصيلة منذ بداية طرح فكرة الحلقة وصولا ليوم التنفيذ والمتابعة في المونتاج حتى يوم العرض.