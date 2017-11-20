أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن حسابها الرسمي على «تويتر» تعرض للقرصنة.

وغردت سماحة، وكتبت باللغة الإنجليزية: «جمهوري العزيز، حسابي الرسمي تعرض للقرصنة منذ دقائق، وتم نشر محتويات مسيئة». وأردفت: «أشكر الله أنه تم حل المشكلة الآن، وأعتذر على الإزعاج.. استمتعوا بمسائكم».

الجدير بالذكر أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تناقلوا الفترة الماضية شائعات تشير إلى انفصال كارول عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، إلا أن سماحة سارعت إلى نفي ذلك، ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صورة جمعتها مع زوجها لمناسبة مرور 4 سنوات على ارتباطهما، وكتبت تعليقا عليها: «4 سنوات معا.. الله يباركنا»، كما طلبت من جمهورها عدم الاهتمام بمثل هذه الشائعات.