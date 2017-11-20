خلود ابوالمجد

يغادر اليوم المخرج رمضان خسروه، وكل من الفنانين داود حسين، أحمد ايراج، جمال الردهان، بدر الشعيبي، مشاري المجيبل، رسول الصغير، علي الششتري، المشرف العام أحمد الأميري والمشرف الفني رازي الشطي، متجهين إلى القاهرة لحضور منافسة فيلم «سرب الحمام» في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، حيث ينافس غدا في المسابقة الرسمية للأفلام العربية.

والفيلم رؤية وإنتاج الشيخة انتصار سالم العلي الصباح ومن إخراج رمضان خسروه، تأليف وسيناريو وحوار لطيفة الحمود وخالد الشطي وأمينة عبدال وبطولة داود حسين، بشار الشطي، فاطمة الصفي، جمال الردهان، رسول الصغير، علي ششتري، عبدالناصر الزاير، حسن إبراهيم، فهد العبدالمحسن، أحمد ايراج، بدر الشعيبي، عزيز بدر، مشاري مجيبل، يوسف الحشاش، عبدالمحسن العمر، رازي الشطي، محمد أكبر، علي سدره.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من مشاهد متفرقة أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت حول مجموعة من شباب المقاومة الذين يواجهون صراعا ومعركة ملحمية مع جيش المحتل، حيث ينتج عن ذلك الصراع مدى حجم التضحية فداء للوطن.

وصرح المخرج رمضان خسروه بأن فيلم «سرب الحمام» تم تصويره بجودة وتقنية عالية مع مدير التصوير الفرنسي العالمي جون لوي، كما تحدث عن استخدامه للمؤثرات البصرية التي تم العمل عليها بدقة لتعرض لأول مرة في السينما الكويتية، لافتا إلى أن أبطال الفيلم خضعوا فترة ثلاثة شهور إلى تدريبات وبروفات تحت إشرافه ليصلوا إلى النتيجة المرجوة، لا سيما أن العمل من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي التي تحرص دائما على أدق تفاصيل العمل الفني ليظهر بصورة مشرفة للسينما الكويت.

وسوف تعقد الدورة التاسعة والثلاثون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 21 إلى 30 الجاري، ويقام حفل الافتتاح هذا العام في قاعة مؤتمرات المنارة، في شرق القاهرة بعيدا عن دار الأوبرا المصرية، التي شهدت انطلاق الحدث السينمائي المصري الأبرز سنويا خلال الدورات السابقة، ولأول مرة منذ تأسيس المهرجان يغيب الفيلم المصري عن المنافسة في المهرجان ذلك لعدم وجود أفلام مصرية بمستوى المنافسة في المسابقة.

ويتجاوز إجمالي الأفلام المشاركة 160 فيلما، تعرض في المسرح الصغير لدار الأوبرا، ومركز الهناجر للفنون ومركز الإبداع الفني، والجامعة الأميركية بالقاهرة وسينما أوديون بوسط القاهرة ومول العرب في مدينة السادس من أكتوبر.

وستشهد ليلة افتتاح المهرجان عرض فيلم النجمة العالمية كيت وينسلت «The Mountain Between Us»، والفيلم من بطولة إدريس ألبا وكيت وينسلت وديرموت مولروني وبيو بردجيس ولوسيا والترز ووليد زعيتر ولي مجدوب ومارسي تي هاوس وناتاشا بورنت وآندرية جوزيف ومن إخراج المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد.

والجدير بالذكر أن «سرب الحمام» هو أول فيلم كويتي ينافس في مهرجان القاهرة الدولي في مسابقة آفاق السينما العربية.