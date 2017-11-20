أطرب «فنان العرب» محمد عبده 3 آلاف من محبيه على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الجمعة الماضية، وتسلطن كعادته حتى شعر الجمهور بالنشوة منذ أول أغنية.

وقدم «أبو نورة» عددا من الأعمال التي لها تاريخ على المسرح وبين عشاقه، حيث غنى «صوتك يناديني» و«ليلة خميس» و«اختلفنا»، كما قدم أغنية «الله أحد»، وهي أغنية وطنية من أرشيفه المليء بالكنوز، ونثر في سماء الحفلة مجموعة أغنيات مثل: «العقد»، «خجل»، «الونة»، «كلمت والصوت»، «أخطيت في حقي» و«عاشق خزامى».

واللافت أن هذه الحفلة كانت قصيرة الوقت قياسا بما يقدمه «فنان العرب» الذي تعود جمهوره على السهر على صوته وموسيقاه إلى ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي دفع نجله عبدالرحمن للتوضيح عبر حسابه في «تويتر»، قائلا: «لسه مقفل من الوالد.. يقول لولا رحلته الساعة 2.30 كان غنى لقبل الفجر.. حفلة رائعة جدا».

ومازال جدول «فنان العرب» يزدحم بالحفلات، حيث سيغني الشهر المقبل في جدة، ومطلع السنة الميلادية ستحتضن الدمام حفلته الأولى في 2018 يوم 5 يناير.