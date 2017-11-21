أحمد الفضلي

انتهت النجمة الهام الفضالة من تصوير أغلب مشاهدها في المسلسل الدرامي الاجتماعي «عزوتي» الذي يصور حاليا في عدد من مناطق البلاد تمهيدا لعرضه في الدورة البرامجية المقبلة في حال عدم تأجيله إلى السباق الرمضاني.

وتجسد الفضالة في العمل، الذي سيجمعها بنجوم الدراما الكويتية، دور فتاة تدعى «غالية» في متوسط العمر وهي الزوجة الثالثة للشخصية الرئيسية في المسلسل، وتمتلك مشروعا عبارة عن اتيليه خاص بالملابس النسائية، وتتعرض لأزمة مالية تجعلها تفقد هذا المشروع وتعلن إفلاسها بعد أن تفقد أموالها، كما تتعرض للعديد من الصراعات الاجتماعية التي غالبا ما تتعرض لها الزوجة الثالثة بسبب زوجتي زوجها.

ومن المنتظر أن تنتهي الفضالة من تصوير كل مشاهدها في العمل مطلع الأسبوع المقبل لتدخل بعدها مرحلة اختيار نص آخر لعمل أو عملين جديدين تخوض من خلالهما السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث غالبا ما تحرص الفضالة على الظهور بعمل أو عملين في رمضان.