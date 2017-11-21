بعد سنوات طويلة من البحث المتواصل، أصدر الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر، الموسوعة العالمية لأعلام المسرح، الجزء الأول «حرف الألف»، والتي تقع في حوالي 900 صفحة من القطع الكبير.



وتضم الموسوعة في جزئها الأول، ما يزيد على 600 اسم من الأسماء التي عملت في المجال المسرحي، من كل دول العالم، وفي جميع التخصصات، العملية والنظرية، ما بين مؤلف، مخرج، ممثل، سينوغراف، فني إضاءة، باحث، ناقد، ومترجم..إلخ.



وقد أصدر الجابر موسوعته بعدما لاحظ غياب العديد من الأسماء العربية والخليجية عن معظم الموسوعات العالمية والعربية على حد سواء، واكتفاء الكثير منها، بأسماء الرواد فحسب.



آملا أن تقدم الموسوعة مادة توثيقية مهمة للأسماء التي عملت في المسرح وأخلصت له، وفي المقابل للباحثين والمهتمين في هذا الجانب.

ومن بين مئات الأسماء الأجنبية، العربيــة، والخليجية، يضــم حرف الألف عددا مـن الأسماء الكويتيــة منها: عايشة ابراهيم، خليل اسماعيل، ليلى أحمد، موسى آرتي وآخرون، بينما يتم الإعداد للجزء الثاني من الموسوعة، الخاص بحرف الباء، والذي سيضم مئات الأسماء من العاملين في المجال المسرحي.

وفي مقدمته يشير الجابـر إلــى المعايير التي وضعها للعمل، والتي قننها بعدد سنوات معينة، وعدد من الأعمال، دون النظر لقيمة المنجز أو أهميته، حتى لا تصبح عملية اختيار الأسماء خاضعة للذائقة الشخصية، وأحكام القيمة.