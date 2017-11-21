يستضيف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى ليلتين متتاليتين حفلا موسيقيا للفنان عمر خيرت، حيث يقدم الموسيقار الشهير نهاية هذا الأسبوع وتحديدا يومي الخميس والجمعة المقبلين، باقة مختارة من موسيقاه التي تجسد إحساسه، وتجمع بين ما تأثر به من ثقافات متنوعة، يقدمها لنا ممهورة بتوقيعه.

وقد تأثرت موسيقى خيرت بالثقافة والموسيقى العربية والكلاسيكيات الأوروبية والفولكلور المصري والأفريقي، إلى جانب أنواع أخرى من الموسيقى الغربية كالجاز والبوب والبلوز.

وقد بدأ مشوار عمر خيرت في التأليف الموسيقي في العام 1979، وكانت موسيقى الفيلم المصري الشهير «ليلة القبض على فاطمة» هي أول أعماله الكبرى التي حظيت بانتشار واسع وإعجاب كبير من الجماهير.



ويعد الموسيقار عمر خيرت من أهم الموسيقيين المصريين، وأكثرهم نجاحا واحتراما، ولد عمر خيرت بالقاهرة في العام 1948، وينتمي إلى عائلة فنية، وأسس عمه الموسيقار م.أبو بكر خيرت معهد الكونسيرفتوار، ووضع التصميم المعماري لأكاديمية الفنون، وكان أول عميد للمعهد في العام 1959.