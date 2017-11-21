عادت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ إلى المسلسلات العربية المشتركة بعد غياب لمدة عامين، من بوابة مسلسل «جيران».



وعن سبب هذا الغياب قالت: «ليس موضوع غياب، فالسبب بسيط وهو أنني لم أتلق العرض المناسب والشخصية المناسبة، وبالطبع لن أقبل بأن أقوم بدور ثانوي مهما كانت المغريات، وبالتالي لا سبب سوى عدم توافر الدور المناسب».

وردا على سؤال عما اذا كانت تعتبر الأعمال المشتركة طفرة مؤقتة، أجابت: «لا أعتقد أن هذه الأعمال طفرة، بل حالة من الممكن أن تستمر حتى تنتهي موضتها»، مضيفة، بحسب موقع «الفن»: «لكنها نمط من أنماط كثيرة للدراما برزت مؤخرا، وهي كنوع من المنافسة للدراما التركية التي غزت الشاشات العربية».

وانتهت إسبر من تصوير كامل مشاهدها في مسلسل «حريم الشاويش»، كما باشرت تصوير مشاهدها في مسلسل «فرصة أخيرة» بشخصية «نغم»، وهي مذيعة تحب الحياة، وترتبط برجل كلاسيكي من عائلة تقليدية فتعيش صراعا بين عملها وبين رضوخها للعادات والتقاليد والعائلة.