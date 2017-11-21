مفرح الشمري

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تحت رعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة، أقيم امس الأول مهرجان «المسرحيون في العيد» بدورته الخامسة على خشبة مسرح «اللايف ثيتر بديسكفري»، وذلك بحضور فني وإعلامي محليا وخليجيا.



ومهرجان المسرحيون هو مهرجان مسرحي شبابي يقام سنويا ويهدف إلى تشجيع النجوم المسرحيين الشباب الذين يقدمون جهودا يشكرون عليها خلال فترة الأعياد من خلال تقديمهم لمسرحيات هادفة سواء كانت طفلا أو كبارا ويرسمون البسمة على شفاه الجمهور قدمت فقرات الحفل المذيعة البحرينية نسرين سروري، حيث رحبت بالحضور والنجوم المكرمين، ثم اعتلى المسرح مدير المهرجان نايف الشمري الذي قال: نشكر الشيخ دعيج الخليفة على حرصه الدائم في تكريم وتشجيع الفنانين وهذا ليس غريبا عليه.



وفي لفتة كريمة من إدارة المهرجان تم تكريم روح الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا باعتباره عملاق المسرح الخليجي والعربي، حيث تسلم تكريم الراحل «بوعدنان» حفيده الفنان الشاب عبدالله احمد عبدالرضا، واختارت إدارة المهرجان الفنان القدير عبدالرحمن العقل شخصية هذه الدورة لكونه «ملك» مسرح الطفل بالكويت ولتاريخه الفني المسرحي العريق الذي انطلق من الستينيات وحتى يومنا هذا.



وبعد ذلك بدأت مراسيم التكريم والذي جاء على النحو التالي:مرام عن مسرحية «سالي»، ميس كمر عن مسرحية «ولد بطنها»، ناصر عباس عن مسرحية «وندي»، ناصر الدوسري عن مسرحية «كيدزايريا»، فرح الهادي عن مسرحية «ماما نانا»، عقيل الرئيسي عن مسرحية «ماما نانا»، ناصر البلوشي عن مسرحية «الكبيرة»، محمد المسلم عن مسرحية «وندي»، المؤلف جاسم الجلاهمة عن مسرحية «شوبيز»، المؤلفة مريم القلاف عن مسرحية «الكبيرة»، المؤلف عثمان الشطي عن مسرحية «وندي»، الواعدة رتاج العلي عن مسرحية «وندي»، الواعدة رهف العنزي عن مسرحية «وندي»، عبدالله الخضر عن مسرحية «وندي»، أحمد السعدون عن مسرحية «سالي»، خالد بوصخر عن مسرحية «فانتازيا»، عبدالله المسلم عن مسرحية «جنوب افريقيا»، عبدالله الشامي عن مسرحية «وندي»، فهد الصالح عن مسرحية «وندي»، خالد أحمد عن مسرحية «شوبيز»، منصور البلوشي عن مسرحية «مدينة الملاهي»، ياسر الحداد عن مسرحية «شوبيز»، جاسم العباسي عن مسرحية «وندي»، محمد السعد عن مسرحية «شوبيز»، ملك عن مسرحية «سالي»، فيصل فريد مسرحية «شوبيز»، ميثم بدر عن مسرحية «كيدزايريا»، الزميلة آلاء الوزان عن اللجنة الإعلامية لمسرحية «سالي»، فهد شطي عن مسرحية «بين المقبرتين»، محمد اكبر عن مسرحية «بين المقبرتين»، عبدالعزيز البلوشي عن مسرحية «بين المقبرتين».



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