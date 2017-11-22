بدأت فرقة مسرح الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب استعداداتها للمشاركة ضمن انشطة اعمال الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي، والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب سنويا، حيث تنطلق فعالياته في الفترة من 12 حتى 24 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح الدسمة، ويشارك فيه العديد من المؤسسات الحكومية والمسارح الأهلية ذات الصلة.

المكانة الكبيرة

وفي هذا الصدد اكد علي وحيدي رئيس «مسرح الشباب» أن الفرقة لها المكانة الكبيرة بمشاركاتها المتميزة بالمهرجانات المسرحية على المستوى المحلي والخليجي والعربي، حيث حازت سبع جوائز فردية والجائزة الكبرى باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لافضل عرض متكامل في مهرجان الكويت لمسرح الشباب، مؤكدا ان مسرح الشباب تقدم للساحة المسرحية الكويتية وجوها شبابية مسرحية واعدة من خلال العروض المسرحية في المهرجانات والملتقيات المسرحية المختلفة. والمعروف ان «مسرح الشباب» قد حصدت العديد من الجوائز الفردية والجائزة الكبرى المقدمة من ادارة المهرجان في العديد من دورات المهرجان السابقة.

هذا وأثنى وحيدي على القائمين بتنظيم مهرجان الكويت المسرحي كما اكد ان هذا المهرجان يعتبر من المهرجانات المهمة على الخارطة المسرحية الكويتية.

تجارب المسرحية

وفي سياق متصل قال ان مشاركة مسرح الشباب في هذا المهرجان تأتي دعما للتجارب المسرحية الشبابية الكويتية وتابع: سوف تشارك مسرح الشباب في تقديم العرض المسرحي «صالحة» من تأليف واخراج احمد العوضي وبطولة كل من النجوم سماح، علي الحسيني، عبدالعزيز بهبهاني، لولوة الملا، بدر الشعيبي ومشاركة كل من م.محمد الرباح بتصميم وتنفيذ الديكور والفنان فيصل العبيد بتصميم الاضاءة ود.ابتسام الحمادي بتصميم وتنفيذ الازياء المسرحية.