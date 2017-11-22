في تغريدة مثيرة نشرها نجم الدراما السعودية عبدالله السدحان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن فنان وصفه السدحان بـ «التافه» ورمز له بـ «ع.ح».

وقال السدحان: «فنان تافه ووزارة كانت تحتضر، وشكوى لا تتعدى أنها طفيلية من الفنان التافه «ع.ح» على إنسان مهما أخطأ له مكانة في قلوب الجميع «ن.ق» و«ع.س».. تفاهة ما بعدها تفاهة».

وأضاف: «يريد أن يسترزق بعد أن فشل بالعطاء، كان جائعا ولم يشبع، وعدل لم يطبق».

وفتحت هذه التغريدة اللافتة باب التأويلات من متابعي الفنان الذين تساءلوا من يقصد؟! وربط البعض الكلام بالقضية الشهيرة المرفوعة من المخرج عامر الحمود ضده هو ورفيق دربه السابق النجم ناصر القصبي والتي آلت إلى تعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال وذلك عن 13 جزءا من المسلسل الشهير «طاش ما طاش» بداية من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وذلك بعد قضية رفعها الحمود حول ملكيته لاسم المسلسل الذي تصدى لبطولته نجما الدراما بداية من عام 1993 حتى توقف في 2011.