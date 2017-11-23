مفرح الشمري

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عبرت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن سعادتها بفوزها بأفضل فنانة خليجية في مهرجان «المسرحيون في العيد» وذلك بعد مشاركتها في مسرحية «مبروك ما ياكم» مع نخبة من نجوم الكوميديا مثل حسن البلام وأحمد العونان وزهرة عرفات وعبدالعزيز النصار وآخرين. وقالت في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان هذا الفوز التي حققته لم يأت مصادفة وإنما بتعاون زملائها في المسرحية، بالاضافة الى جهدها الذي بذلته في عروض هذه المسرحية التي حققت النجاح في عيون الجماهير في الكويت والخليج.

وعن أعمالها المقبلة، ذكرت ريم انها حاليا مشغولة بتصوير دورها في مسلسل «نوايا2» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله ونخبة من نجوم الساحة الفنية بالأعمال الدرامية. وأضافت: سعيدة جدا بالعمل مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله مرة أخرى لأنها من الفنانات اللواتي أعشق أعمالهن لدرجة لا توصف وعملي معها يضيف لمشواري الفني، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنها في مسلسل «نوايا 2» وظن جمهوري، وان تنال شخصيتي في المسلسل إعجاب الجميع. ولفتت الفنانة البحرينية ريم أرحمة إلى ان لديها مجموعة من النصوص الدرامية حاليا لقراءتها ولكن بعد ان تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل«نوايا 2».

واختمـــمت حديثها لـ«الأنباء» قائلة:

أبحث عن التميز دائما في أعمالي الدرامية والمسرحية لذلك انا دقيقة جدا في اختياراتي للنصوص لأنني أبحث عن الكيف وليس الكم فيها لأنني لا أريد تكرار نفسي على الشاشة او المسرح من خلال الشخصيات التي أقدمها حتى لا يمل مني المشاهد.