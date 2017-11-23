في مبادرة لتكريم الفنان الكويتي النوعي والمتنوع راشد الحملي، يقدم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الثلاثاء المقبل حفلا غنائيا يحتوي على ألوان مختلفة من ألحان راشد الحملي، ما بين العدنيات والألحان الكويتية مثل السامري والخماري والصوت على مختلف الإيقاعات التراثية والقطع الموسيقية الآلية، وفنون أخرى برع فيها مثل الموشحات واليمني.



ويزدان برنامج الحفل بباقة من الألحان وضعها الحملي خصوصا لهذا الحفل، كي يسمعها الجمهور ويستمتع بها لأول مرة، ويحيي الأمسية كل من الفنانين عبود خواجة، وفواز المرزوق والفنانة الواعدة فاطمة بودستور بمصاحبة فرقة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.