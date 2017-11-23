فازت المسرحية الكويتية (عطسة) بالجائزة الذهبية في مهرجان الأردن المسرحي الـ 24 الذي اختتمت أنشطته مساء أمس الأول، وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان أيضا عن فوز المسرحية الأردنية «شواهد ليل» بالجائزة الذهبية مناصفة مع العمل الكويتي وذهبت الجائزة البرونزية للمسرحية الجزائرية «كارت بوسطال» في حين تم حجب الجائزة الفضية، وعرضت ضمن فعاليات مهرجات الأردن المسرحي عشرة أعمال مسرحية من دول الأردن ومصر والإمارات والعراق وفلسطين والجزائر والسودان والكويت.



ومسرحية «عطسة» تأليف محمد المسلم مستوحاة من قصة الكاتب الروسي أنطون تشيخوف «وفاة موظف»، حيث تسلط الضوء على الحاجة الفطرية المسلوبة لدى الإنسان والنظرة الطبقية في المجتمع، وهو من بطولة الفنانين عبدالعزيز النصار وسارة التمتامي ومبارك الرندي وآخرين ومن اخراج عبدالله التركماني.



وتسلم الجائزة الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش ومخرج العرض بحضور سفير الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج وأعضاء فرقة المسرح الكويتي.