أقيم مساء أمس الأول حفل افتتاح الدورة الـ 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمهداة للنجمة القديرة شادية برئاسة د.ماجدة واصف، ورئاسة شرفية للنجمة يسرا، بقاعة «المنارة» بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور كبار نجوم الفن والسينما بمصر ومختلف دول العالم، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط حالة من التألق، وحضرت كوكبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، إلى جانب النجمة إليزابيث هيرلي، ويسرا وأحمد حلمي ومنى زكي وريهام عبدالغفور ونبيلة عبيد وليلى علوي وإلهام شاهين وهند صبري وحسين فهمي ومصطفى فهمي وطارق لطفي وإياد نصار ولبلبة ونجلاء بدر ومنال سلامة وأحمد عز ودنيا سمير غانم وحسن الرداد والمخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر والنجمة الجزائرية أمل بشوشة وسولاف فواخرجي.

ويشارك بالمهرجان 175 فيلما من 53 دولة تعرض في أقسام المهرجان المختلفة منهم 40 فيلما ستتم ترجمتها إلى اللغة العربية، واختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الأميركي «Mountain Between Us «الجبل بيننا» لعرضه في حفل الافتتاح، من إخراج الفلسطيني هاني أبوأسعد وبطولة البريطانيين كيت وينسلت وإدريس ألبا.

من جانب اخر عقد فريق فيلم «سرب الحمام» مؤتمرا صحافيا بحضور جميع أبطال العمل متمنين تحقيق جائزة للكويت في هذا المهرجان الدولي.