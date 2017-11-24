مفرح الشمري



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انتهى الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر من تسجيل 6 أغان جديدة لألبومه القادم والذي يعتبر من إنتاج إذاعة الكويت، حيث تعاون مع العديد من الشعراء والملحنين الذين تصدوا لكتابة الكلمات وصياغة الالحان وهي كالآتي: «غربة الشوق» كلمات خالد البذال وألحان رحال، «أسعدتني بالحب» كلمات خالد المريخي وألحان أنور عبدالله، «وقفي» كلمات خالد البذال وألحان سليمان الملا، «وياك» كلمات خالد البذال وألحان بدر خليفة، «ودعتني» كلمات أحمد الصانع وألحان بنت الكويت، «يا كيف أنساك» كلمات فيصل الخالد وألحان أنور عبدالله.

يذكر ان الألبوم تصدى لتوزيعه الموسيقي عدنان عبدالله ولهندسة الصوت فهد الحداد والإشراف العام للألبوم الملحن القدير أنور عبدالله وتم اختيار أغنية «وقفي» عنوانا لهذا الألبوم.

من جانب آخر، أطلق محبو الصوت الجريح «قروب أحوال العاشقين» في الآب ستور إذاعة خاصة للفنان عبدالكريم وتحمل اسم أحوال العاشقين وهي إذاعة متخصصة في أعمال مسيرة أبي خالد.