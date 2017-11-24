بتأليف وإعداد من طلبة الفرقة الرابعة في قسم النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، صدر مؤخرا كتاب بعنوان «غربة.. فيلم.. وفستان»، إشراف وتأطير أستاذة مادة (فن كتابة) د.سعداء الدعاس، ويضم الكتاب مجموعة من النصوص المسرحية التي أنجزها الطلبة ضمن مفهوم الورشة، حيث تمت كتابة النصوص بصورة جماعية، آنية، في إطار المحاضرة الأسبوعية.

وقد جاءت فكرة طباعة الكتاب تشجيعا من الدعاس لطلبتها الذين أخلصوا للمادة، وتفاعلوا معها بصورة جميلة طوال الفصول الدراسية الثلاثة، إلى أن تم تتويج جهدهم عبر الفصل الدراسي الأخير، لتنتج عنه مجموعة من النصوص التي تعد، بصورة أو بأخرى، نتيجة حتمية للعمل التراكمي السابق، من خلال الاشتغال على آليات التفكير، وتمارين التحفيز الإبداعي.

والكتاب الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المعهد بصورة عامة، وقسم النقد بصورة خاصة، يقع في 77 صفحة، من القطع الصغير، ويضم 3 نصوص مسرحية، النص الأول ضمن آلية التأليف، بعنوان (غربة) يناقش قضية غربة الإنسان مع محيطه، وضمن آلية الإعداد كتب الطلبة نص: (فيلم) عن الرواية العالمية «راوية الأفلام» للكاتب التشيلي إيرنان ريبيرا لتيلير، ونص (فستان) عن قصة بالاسم ذاته للكاتبة المصرية رضوى أسامة.

وكلاهما يناقشان ثيمة الأماني والأحلام في ظل عالم قاس وبشع! حيث اهتمت جميع النصوص بالحس الإنساني العام.

ومن الجدير بالذكر أن لوحة الغلاف إهداء من الأستاذة في قسم الديكور المسرحي، د.خلود الرشيدي، التي تفاعلت مع المشروع ما إن علمت أنه نتاج طلبة المعهد، وهم حسب الترتيب الأبجدي: أمينة عبدالعزيز الحداد، سارة خالد حمودي، سارة عادل عبدالرحمن، رهام محمد ديب، مريم عبدالله عبدالرسول، مريم وحيد عبدالصمد، فواز مشعل المشعل.