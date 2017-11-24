أحمد الفضلي

تسابق الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام الزمن حاليا لإنهاء جميع مشاهدها في المسلسل الدرامي الاجتماعي «روز باريس» الذي يصور حاليا في الكويت وعدد من المدن الفرنسية تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية او خلال السباق الرمضاني المقبل، وذلك للسفر الى العاصمة القطرية الدوحة برفقة فريق عمل المسرحية الاستعراضية «جزيرة كيدزايرما».

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تكثيف هيا لفترة تصوير مشاهدها في المسلسل للانتهاء منها ومن ثم تجهيز فريق عمل المسرحية للسفر الى دولة قطر، حيث سيغادر فريق العمل يوم 28 الجاري لعمل البروفات على مسرح سوق واقف الذي سيستضيف عروض المسرحية الممتدة الى 3 أيام بدءا من يوم 30 الجاري الى يوم 2 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر ان تحسم هيا والقائمون على العمل في الأيام المقبلة اسماء الفنانين المشاركين في عروض الدوحة لتسليمها للجهة المنتجة، حيث لم يتبين حتى الآن موقف عدد كبير من نجوم المسرحية فيما يتعلق بمشاركتهم من عدمها، وذلك لوجود ارتباطات تجمعهم بأعمال تصور حاليا في الكويت ويسعون حاليا لتأجيل مشاهدهم لمرافقة فريق العمل.

والجدير بالذكر ان مسرحية «جزيرة كيدزايرما» بدأت عروضها في عيد الفطر الماضي واستمرت على فترات الى عيد الأضحى من إعداد الفنان عبدالعزيز صفر وإخراج الفنان عبدالله البدر، ويشرف عليها فنيا صادق بهبهاني، ويشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم خلاف هيا عبدالسلام كل من حمد العماني، فؤاد علي، ليلى عبدالله، ميثم بدر، عبدالعزيز بهبهاني، ناصر الدوسري، روان مهدي ومجموعة من الأطفال مثل بدر العطوان، احمد بن حسين، غرور صفر، عيسى العيدان.