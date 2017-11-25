بدأ الموزع الموسيقى فهد وضع اللمسات النهائية على عدد من أغنيات ألبوم النجمة المصرية آمال ماهر، المتوقع لها أن تطرحه في الأسواق مع بداية العام الجديد. وأقام فهد معسكرا موسيقيا في ستوديو صوت الحب أمس، مع عدد من العازفين لوضع اللايفات الخاصة بعدد من الأغنيات وعمل الماسترينج الخاص بها، لتضع آمال صوتها على الأغاني في أحد أكبر الاستوديوهات العالمية في أميركا خلال الفترة المقبلة. آمال ماهر انتهت مؤخرا من جلسة التصوير الخاصة بألبومها الجديد، كما أكدت أن مشروع الدويتو الذي سيجمع بينها وبين الهضبة لم يتم، وأنها ستركز خلال هذه الفترة على ألبومها الجديد.