أحمد الفضلي

عادت المذيعة هيا الحوطي من جديد للعمل في المجال الاعلامي مذيعة في تلفزيون الكويت الذي سبق ان قدمت من خلاله عدة برامج اغلبها ذات طابع منوع عبر القناتين الاولى والثالثة.

من جانبها، أعربت الحوطي عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد للعمل في تقديم البرامج بعد فترة غياب قصيرة وصفتها بـ «استراحة محارب»، حيث توقفت عن التقديم بعد تجربة في برنامج المسابقات «فورزا» الذي بث في رمضان الماضي عبر القناة الثالثة لتلفزيون الكويت في تجربة أعتبرها ناجحة خصوصا انها الاولى في مجال تقديم برامج المسابقات.

واضافت الحوطي خلال حديثها لـ «الأنباء» ان العودة كانت من خلال برنامج «شاي الضحى» الذي سبق ان شاركت في تقديمه بالسيزون الاول «ولم تسمحلي الظروف أن اكون موجودة مع زميلاتي في بداية السيزون الحالي والذي سأسعى من خلاله الى الظهور بشكل جيد في برنامج اصبح حاليا من انجح البرامج الحوارية المنوعة في تلفزيون الكويت».

وفيما يتعلق بما تردد مؤخرا عن تركها للعمل الاعلامي والتفرغ لتصميم الازياء، قالت «هذا الكلام غير صحيح وتوقفي في الفترة الماضية عن تقديم البرامج كان لظروف معينة وعدت حاليا للعمل الاعلامي الذي أعتبره عملا ممتعا ويصعب على اي شخص عمل في هذا المجال تركه للعودة لعمله السابق نظرا للمتعة التي يعيشها مقدم البرامج»، موضحة انها في الوقت ذاته لن تترك عملها مصممة ازياء خصوصا ان هناك عددا كبيرا من جمهورها عرفها مصممة قبل ان يعرفها ويتابعها مذيعة.