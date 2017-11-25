تشارك سهر الصايغ في بطولة مسلسل «خط ساخن» الذي تعتبره خطوة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أنها تراهن عليه بقوة شديدة، لأنها تشارك فيه مع عدد من النجوم المتميزين من ضمنهم حسين فهمي، وسولاف فواخرجي، ونضال الشافعي، بالإضافة إلى المخرج حسني صالح الذي يحرص على خروج أي عمل له في أفضل صورة.

يشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبدالله، وميدو عادل، ومن تأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابري، وإخراج حسني صالح، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا المصرية، التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة، والعمل يعيد سولاف إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر مسلسل مصري شاركت فيه هو «كليوباترا» الذي عرض عام 2010.