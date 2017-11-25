أحمد الفضلي

وقعت الفنانة نور الغندور العقد الرسمي الخاص بأول مشاريعها الفنية لهذا العام والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «حلوة الاغصان» ومن المقرر تصويره في الفترة القادمة بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.

ومن المقرر ان تلعب الغندور احدى ادوار البطولة في العمل الذي كتب نصه الكاتب جاسم الجطيلي، ويخرجه مناف عبدال، حيث تعيش الغندور العديد من المواقف الصعبة نتيجة التحولات الدرامية التي يعيشها ابطال العمل بقيادة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم ممن وقعوا عقودهم مؤخرا منهم الهام علي، يعقوب عبدالله، خالد امين وجار الاتفاق مع نجوم آخرين.