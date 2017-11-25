يمر الفنان القدير عبدالرحمن العقل حاليا بفترة عصيبة، حيث يعاني الأمرين من المشاكل التي تحدث له بسبب أبنائه والتي تضعه في مواقف محرجة وعصيبة مع أقاربه.

هذا السيناريو الذي سيلعبه العقل في أحدث أعماله الفنية والمتمثل في المسلسل الاجتماعي الكوميدي «بطران» والذي اختتم مؤخرا تصوير مشاهده بمشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية.

ومن جانبه، أعرب العقل عن بالغ سعادته بهذه التجربة التي تجمعه بالمنتج والفنان المحامي عادل اليحيى، حيث يعد العمل أحدث إنتاج فني بعد مسلسل «دموع الأفاعي» وعرض في رمضان الماضي، موضحا ان العمل يحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي ومن نوعية الأعمال التي تستقطب المشاهد وتم تصويره في عدد من مناطق الكويت.

وفيما يتعلق بدوره في المسلسل، ذكر العقل خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يلعب دور الشخصية التي تتمحور حولها قصة المسلسل شخصية أب يعاني الأمرين من مشاكل أبنائه الشبان، حيث يجد نفسه بين الحين والآخر بمشاكل ومواقف غريبة يحاول التعامل معها والتخلص منها بطريقة كوميدية.

موضحا ان العمل يشهد مشاركة كم كبير من النجوم أغلبهم من الشباب، ومن نجوم العمل الفنانة العمانية فخرية خميس واحمد العونان وطيف وشهاب حاجية ومن الشباب خالد المظفر وعبدالعزيز النصار والفنانة المصرية إيمان السيد وآلاء الهندي وغيرهم من الفنانين الشباب.