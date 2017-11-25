محمد الشحي: سعيد جداً لغنائي في الكويت

بحضور الشيخ دعيج الخليفة وفي أجواء عائلية مفعمة بالحماس والبهجة أحيا الفنان الإماراتي محمد الشحي وفرقة أبناء يوسف الكويتية حفلا غنائيا من إنتاج وتنظيم نايف الشمري بقاعة مول 89 بالعقيلة للمرة الأولى، وقدم فقرات الحفل المذيع المتميز عبدالرحمن الدين حيث استهل الحفل فرقة أبناء يوسف الذين أطربوا الجمهور بباقة كبيرة من اروع وأجمل أغنياتهم، منها «فيلكا» و«الطيبين» وغيرهما من الأغنيات ذات الطابع الغربي الممزوج بالأصالة الكويتية القديمة والمعاصرة.

وأشعل الشحي الحفل بمجموعة من أشهر وأحدث أغانيه بينما شاركه الجمهور ترديد كلماتها. ومن أكثر الأغنيات التي ألح الجمهور في طلبها واستجاب لهم الشحي: «يا حلوة» و«ممنوع» و«حياتي» و«الحب كله».

استمرت حالة الحماس والتفاعل بين الشحي والجمهور طوال الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين متواصلتين من دون فواصل أو استراحة. ورغم تباين أعمار الحضور وجنسياتهم إلا أن الحضور الشبابي والعائلي كان واضحا وساد الحضور حالة من الانسجام والاستمتاع بصوت الشحي وأدائه وموسيقاه التي جمعت بين الألحان الشرقية والإيقاعات الخليجية والنغمات الغربية وتنوعت الآلات الموسيقية في فرقته بين الأورج الكهربائي والدفوف والآلات الوترية مع مصاحبة كورال مكون من أربعة أشخاص.

وعبر محمد الشحي في نهاية الحفل عن سعادته قائلا: سعيد جدا لغنائي في الكويت في مول 89 وأشكر القائمين على هذا الحفل الجميل وأخص بالشكر متعهد ومنظم ومنتج الحفل نايف الشمري.