أميرة عزام

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أكد الفنان إيدو لـ «الأنباء» ان فيلم «الجولة الأخيرة» الذي يشارك فيه برفقة عدد من نجوم الكويت ومصر يحمل الطابع الرومانسي الرياضي والكوميدي، وتم تصويره والعمل عليه سبعة أشهر، وسيرى النور في الـ 30 من الشهر الجاري، مبينا ان الفيلم سيكون الأول من نوعه بالسينما الكويتية، وهو من بطولة عبدالله الطليحي ونرمين ماهر وشهاب حاجية، لافتا الى ان قصته تشرح الأمور الاجتماعية كشخص يدافع عن أبيه، فيقتل شخصا بالخطأ ويدخل السجن ويترعرع فيه حتى يكتشف نفسه برياضة الـ «kick boxing» فالفيلم عن هذه الرياضة، موضحا ان له دورين مرتبطين بشكل كوميدي أحدهما مع شهاب حاجية، والآخر دور مع مدير مطعم، يظهر بشخصيتين بالفيلم مرة في شخصية لبنانية ومرة في شخصية كويتي، وذلك وفق أحداث الفيلم.

وأشار إيدو الى انه قام أيضا بوضع الموسيقى والمؤثرات الصوتية كاملة للفيلم، بالإضافة إلى أغنيتين كويتيين، احداهما تتر الفيلم ستكون أغنية «بنفوز»، والأغنية الثانية «كأنك ملاك» بأسلوب عربي كلاسيكي، بالراب، تعاون فيهما مع الفنانين ماد بي وحمود ناصر.

وشكر ايدو منتجي الفيلم عمار الموسوي ومحمد الموسوي على الجهود التي قاما بهما حتى يكون الفيلم في المستوى المطلوب.

وعن تفضيله التمثيل أم العمل بالموسيقى، قال: «كتمثيل هذه ثاني تجربة لي، أعجبني الأمر كثيرا وليس لدي مانع بأن أستمر في هذا المجال، أول تجربة كانت بدور صامت بالفيلم القصير «الغرفة» أما العمل بالموسيقى التصويرية يختلف كثيرا عن العمل بالأغاني، فقد عملت بعدة مسلسلات منها «دو ري مي» و«محال» وغيرهما ولكن الأفلام بها متعة أكبر من المسلسلات، فالموسيقى بالمسلسلات تعبر عن موقف وحيد وتنتهي عند ذلك لكن بالأفلام تعطي تفاصيل أكبر وربطا أفضل، وأعتقد أن تمثيلي لشخصيتين كان يشكل تحديا بالنسبة لي».

وعن جديده الغنائي، أكد ايدو إطلاقه دويتو «الساعة جم» مع النجم حمود ناصر، إضافة الى تحضيره لفيلم جديد لكنه لا يزال ينتظر إجازة الرقابة له.