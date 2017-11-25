القاهرة ـ محمد صلاح

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على توجيه الشكر لأسرتها الكبيرة المتمثلة في والديها وزوجها وابنتيها لدورهم البارز في نجاحها كفنانة ووصولها للنجومية والشهرة، خاصة ان نشأتها في عائلة فنية ساعدتها كثيرا، وطلبت توجيه تحية خاصة لوالديها اللذين حرصا على التواجد معها في ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي اقيمت في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وأدارها الناقد أحمد شوقي. وأكدت انها كانت موفقة ومحظوظة حين عملت في بداية تواجدها بالقاهرة مع المخرجة ايناس الدغيدي التي أحضرتها من تونس عقب مشاهدتها في فيلم «صمت القبور» ورشحتها لبطولة فيلم «مذكرات مراهقة» ثم قدمها المخرج داود عبدالسيد في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، وما أسعدها انها قدمت شخصيات كانت تعشق تقديمها وتجيد أداءها لأنها من نفس المدرسة الفنية.

واعترفت هند بأنها تعيش فترة فنية مهمة، حيث لا تتهافت على تقديم والمشاركة في اعمال فنية كثيرة بل تحرص على التواجد في اعمال بعينها ليست تهدف للتجارة والربح والشباك، وانما تقدم فنا ممتعا لها اولا.