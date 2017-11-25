تقرر تغيير اسم فيلم «جواز صالونات»، الذي يشارك في بطولته الفنان محمد نور، إلى «حبيب تيتة»، حيث يعقد نور حاليا جلسات عمل مع المخرج والمنتج لاختيار باقي الأبطال المشاركين فيه، ومعاينة أماكن التصوير، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

«جواز صالونات» تدور أحداثه حول شاب في إطار اجتماعي كوميدي يهرب من الزواج رغم محاولات والدته البحث له عن شريكة حياته، وكل مرة يهرب في اللحظات الأخيرة، وسيشاركه في هذا الفيلم لأول مرة ابنه عمر في دور الأخ الأصغر لأحد أصدقائه.

فيلم «جواز صالونات» هو التجربة الثانية لمحمد نور في السينما بعدما شارك قبل أربع سنوات في فيلم «جيم أوفر» مع النجمتين يسرا ومي عز الدين، من إنتاج محمد السبكي وإخراج أحمد البدري.

محمد نور يشارك في بطولة مسلسل «كلام كبار» وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تشويقي، يدور حول ستة أطفال تحدث بينهم مفارقات كوميدية، العمل إنتاج شركة «فيلمي برودكشن» ومن المقرر عرضه في رمضان 2018 من بطولة نورهان ومروة عبدالمنعم وندا عادل ودعاء رجب.