خلود أبوالمجد

ضمن انشطة فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان القاهرة السينمائي، عرض مساء أمس الأول الفيلم الكويتي المشارك في فعاليات مسابقة آفاق السينما العربية «سرب الحمام» على خشبة مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من بطولة داود حسين وجمال الردهان وبشار الشطي وأحمد إيراج ومحمد الشعيبي ومشاري المجيبل، منتج منفذ أحمد الأميري، إخراج رمضان خسروه، إنتاج الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، وأعقب ذلك ندوة تفاعلية مع الجمهور أدارها الناقد أحمد شوقي، وهو رئيس المسابقة المشارك في إطارها الفيلم، والتي حضرها عدد كبير من محبي الاطلاع على جديد السينما الكويتية.

ووجه الفنان الكبير داود حسين في بداية حديثه الشكر للحضور ولمصر على دعم الفيلم بعرضه في مهرجان القاهرة، حيث قال إنه يعتبر الفيلم علامة مضيئة في مسيرته، موجها الشكر لمصر، مترحما على الشهداء بعد حادث مسجد الروضة.

وأضاف داود انه يتمنى ان تصل أفلام الخليج إلى مصر، مؤكدا ان أي فنان عربي يريد أن ينتشر يأتي إلى مصر لأنها هوليوود العرب، بينما وجه الفنان الكويتي أحمد إيراج الشكر للمهرجان لأنه أتاح الفرصة للعرض في المهرجان.

يذكر ان قصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حول ملحمة وطنية لمجموعة من المقاومة الكويتية أثناء فترة الغزو العراقي على الكويت، حيث تتمركز المجموعة في منزلهم الذي يتم اكتشافه من قبل القوات العسكرية العراقية فتقوم بالهجوم على المنزل والاشتباك معهم بالدبابات بسبب رفضهم للاستسلام، دفاعا عن أرضهم.