أميرة عزام

@amira3zzam

تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضمن أنشطة معرض الكتاب الـ 42، أقيمت مساء أمس الأول أمسية موسيقية بعنوان «حوار مع العود» التي أحياها الموسيقار اللبناني شربل روحانا وأدار الحوار فيها المايسترو د.أحمد الحمدان، الذي بدأ بالترحيب بضيف الكويت مستذكرا شهاداته الموسيقية وأعماله الفنية التي استحق من خلالها الحصول على جوائز أوروبية ويابانية وعربية لما قدم خلال عزفه العود من قيمة جديدة للفكر والثقافة العربية مثل «سلامات - شغل بيت - خطيرة - تشويش - وغيرها»، مبينا ان حوار الفنان مع العود انعكاس لمشوار حياته يكبر معه جزءا بجزء، وتجربة روحانا في الحوار مع العود كبيرة.

وفي كلمته لـ «الأنباء»، أكد روحانا سعادته بتكرار تواجده في الكويت بأمسيات معرض الكتاب الثقافية مبينا ان ما قدم من ٣ مجموعات قد جمعها بحسب تآلفها في المقامات لتمثل كل مجموعة منها مقاما مع تحولاته مع المقامات الاخرى.

وقد تضمنت الأمسية معزوفات العود الموسيقية للمقامات الثلاث الكرد والبياتي والرست جاءت مع انسجام الجمهور للمقطوعات الجديدة التي وعد شربل بأن تكون في ألبومه القريب، كما طالب الجمهور في ختام الأمسية بمقطوعات لمقام العجم مما عزف روحانا، وقد ردد الجمهور أغنيات «البنت الشلبية وطالعة من بيت أبوها وغيرها، متمنين ألا تنتهي هذه الأمسية الموسيقية التي عادت بهم الى الماضي الأصيل.