بيروت - بولين فاضل

أكدت الممثلة ريتا حايك أن انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «ثواني» جعلها تنسى حياتها وتضعها جانبا، رغم أنها متزوجة حديثا من طبيب القلب عبدالله ربيز. وقالت إن زوجها سعيد بها وبعملها وهو بدوره يقضي معظم وقته في المستشفى بحكم مسؤولياته كطبيب، مشيرة إلى أن كلا منهما يحترم عمل الآخر.

وأوضحت ريتا أن شخصية «هنادي» التي تجسدها في المسلسل هي شخصية امرأة نشأت في ميتم ولديها ولد بعدما تركها زوجها وهي تحب الحياة لكنها تعيش صراعات وحروبا عدة كي تكون حرة ومستقلة وتحقق أهدافها. وتقول ريتا إن الشخصية واقعية جدا، لذا تعلقت بها سريعا ووافقت على الفور على تجسيدها.