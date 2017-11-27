تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا والنجم ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي كبير للاحتفال بليلة رأس السنة، وذلك يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر في دبي، وتستعد النجمة إليسا لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل، لعقد مؤتمر صحافي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للترويج لعمل جديد لإليسا تتولى تنظيمه إحدى شركات الاتصالات الكبرى بمصر، وهي الشركة ذاتها التي ترعى معظم حفلات إليسا في القاهرة.

ويواصل المطرب العراقي ماجد المهندس العمل على أغنيات ألبومه الجديد ماجد 2018، واستقر المهندس على بداية عام 2018 كموعد نهائي لطرح ألبومه الجديد الذي يضم عددا من الأغنيات الخليجية والمصرية واللبنانية.